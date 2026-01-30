Vereador cobra Copel por descumprimento contratual na coleta de resíduos de poda em Maringá

Maringá

O vereador Luiz Neto protocolou um requerimento junto a Prefeitura, para fins de fiscalização, e encaminhou um ofício à Companhia Paranaense de Energia (Copel) cobrando providências imediatas diante da não coleta e destinação adequada dos galhos e resíduos provenientes das podas de árvores realizadas pela concessionária em Maringá.

Segundo o parlamentar, após intervenções da Copel, tem sido recorrente a permanência de galhos e resíduos sobre calçadas e vias públicas, situação que prejudica a mobilidade urbana, compromete a segurança da população e afeta diretamente pedestres, idosos, pessoas com deficiência e usuários de carrinhos de bebê.

O contrato é claro: a responsabilidade pela coleta e destinação dos resíduos das podas realizadas pela Copel é da própria concessionária. O que estamos cobrando é o cumprimento do que já está previsto em contrato e o respeito à população de Maringá”, afirma Luiz Neto.

O vereador destaca que a permanência desses resíduos gera transtornos à rotina da cidade e impactos diretos no espaço público, além de provocar acúmulo de material em locais sensíveis e de grande circulação.

Como exemplo recente, Luiz Neto cita o caso registrado nas proximidades da HC – Hospital do Câncer de Maringá, onde galhos resultantes de poda realizada pela Copel permaneceram por mais de um mês sem recolhimento, mesmo após reclamações da população.

No requerimento e no ofício encaminhados, o vereador solicita que a Copel apresente:
• esclarecimentos formais sobre os motivos do descumprimento contratual;
• medidas imediatas para a regularização do recolhimento e da destinação ambientalmente correta dos resíduos;
• um cronograma para normalização do serviço;
• ações para evitar a reincidência do problema.

Fiscalizar contratos e concessões é uma obrigação do mandato. A Copel presta um serviço essencial e precisa cumprir integralmente suas responsabilidades em Maringá”, conclui o vereador.

