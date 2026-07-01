Política

Ulisses Maia confirma candidatura

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Ulisses Maia e Joao Carlos Ortega Ulisses Maia confirma candidatura

O ex-prefeito de Maringá esteve na segunda-feira, 29, em Curitiba para conversar com o chefe da Casa Civil do governo Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), João Carlos Ortega (PSD), e bateu o martelo para disputar uma das 54 cadeiras da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), na eleição de quatro de outubro.

Depois teve uma agenda com o candidato do PSD, Sandro Alex, que reiterou o pedido a Ulisses Maia para entrar na corrida eleitoral, o partido projeta conquistar até 19 cadeiras no legislativo estadual paranaense.

A chapa do PSD vai ser a mais pesada em 2026, o número mágico para garantir uma vaga na Alep será em torno de 42 a 43 mil votos, praticamente 40% do coeficiente eleitoral para fazer uma cadeira, em torno de 100 a 110 mil votos.

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