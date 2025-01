UEM inicia celebração dos 55 anos com lançamento de selo e site comemorativo

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) realizou, na tarde desta terça-feira, 28, uma solenidade especial para celebrar seus 55 anos de fundação como instituição de direito público. Criada em 28 de janeiro de 1970, por meio de um decreto estadual, a UEM é hoje uma das mais importantes universidades do Brasil, destacando-se pelo ensino, pesquisa e extensão de excelência.

O evento, realizado no Anfiteatro do Bloco B33, reuniu autoridades, servidores, estudantes e representantes da comunidade acadêmica da universidade. Entre os momentos de destaque, foram apresentados o selo comemorativo e o site oficial da data, desenvolvidos para celebrar a trajetória da universidade e promover a interação com as pessoas, onde elas poderão enviar suas histórias, imagens e registrar seus momentos na plataforma do aniversário.

Após a exibição de um vídeo institucional, todos os integrantes da Comissão dos 55 anos, que estão na organização das festividades que se estenderão até novembro, foram homenageados pelo compromisso e trabalho desempenhado para marcar a data histórica. Os integrantes da Comissão são a vice-reitora, Gisele Mendes, André Luís Scarate, Angelo Aparecido Priori, Elias Gomes de Paula, Fabiano Burgo, Giselle Moraes e Silva, Gislaine Camila Lapasini Leal, José Henrique Rollo Gonçalves, Maria Luisa Furlan Costa, Neusa Altoé e Lúcio Olivo Rosas.

Em seu discurso, o reitor Leandro Vanalli agradeceu a presença de toda comunidade acadêmica e autoridades, ressaltando a relevância da UEM na formação de profissionais qualificados e na produção de conhecimento ao longo das últimas cinco décadas e meia. “Estamos trabalhando para que a UEM possa estar cada vez mais presente na vida das pessoas, das instituições, do Estado como instituição decisiva, protagonista e transformadora. A UEM tem esse papel de destaque histórico não só pelo desenvolvimento regional, econômico, mas por todos os desenvolvimentos, sobretudo social e humano, que tem propiciado àqueles que mais precisam. O futuro depende de cada ação nossa, nesse momento, no amanhã, do trabalho coletivo, planejado e da academia que produz ensino superior, pesquisa e extensão”, enfatizou.

O selo comemorativo, que será usado em documentos e materiais institucionais ao longo do ano, simboliza a história e os valores da UEM, enquanto o site oficial reúne informações históricas, depoimentos e uma linha do tempo que narra os principais marcos da instituição.

O professor Burgo, integrante da Comissão dos 55 anos, fez uma breve apresentação de como nasceu o selo comemorativo. De acordo com o comunicólogo Marcelo Henrique Galdioli, a logomarca com conexão entre os 55 anos e o infinito significa uma educação continuada. “Assim, todos estamos num eterno processo de aprendizado, formação, evolução e desenvolvimento tanto na vida pessoal quanto acadêmica e profissional”, afirmou Galdioli.

A vice-reitora também destacou a importância das comemorações pela data histórica. “Chegar aos 55 anos é um grande marco. Esperamos que, na nossa gestão, possamos colocar em evidência a UEM. Precisamos potencializar ainda mais a comunicação para que todos saibam o que acontece na Universidade e o quanto ela já fez”. Mendes também explicou que o site é totalmente participativo. Nele, as pessoas podem enviar suas histórias, fotos e lembranças da UEM.

As celebrações dos 55 anos da UEM continuarão ao longo de 2025, com uma série de atividades e projetos planejados para envolver a comunidade interna e externa. Dentre as ações planejadas para este ano, a vice-reitora destacou a presença da UEM na Expoingá, de 8 a 18 de maio, de forma mais ampliada, com um estande que contará com equipes de jornalistas da Assessoria de Comunicação e estruturas da rádio UEM FM e TV UEM.

Prestigiaram a solenidade o deputado estadual Evandro Araújo; o secretário de Cultura, Thiago Valenciano, representando o prefeito de Maringá, Silvio Barros; a vereadora Ana Lúcia, representando a presidência da Câmara; a diretora do Procon, coronel Audilene Rocha; a presidente do Movimento da Infância e da Adolescência (MIA), Cristiane Tazinafo; o assessor do Deputado Federal, Luís Nishimori, Hugo Sountachi; e a representante do Deputado Estadual Dr. Leônidas, Claúdia Bocchi.

Todos os presentes receberam um chaveiro com o selo dos 55 anos, confeccionado em MDF. Ao escolher este material ecologicamente sustentável, a UEM demonstra a importância de preservação das florestas e redução do impacto ambiental.

Alunos e ex-alunos

O evento de hoje foi marcado pela presença de ex-alunos e alunos da UEM. Entre eles, estava o engenheiro civil aposentado, Sergio Lauer Amaral Camargo, da Turma de 1972, que foi a primeira que entrou no curso via vestibular. Camargo conta que iniciou sua carreira como auxiliar de ensino no Departamento de Engenharia Civil (DEC), depois foi para área administrativa, e passou muitos anos na Prefeitura do Câmpus Universitário (PCU), onde exerceu o cargo de prefeito por seis anos. Ele também trabalhou na Associação dos Funcionários da UEM (Afuem), por duas gestões, e depois foi para o Hospital Universitário de Maringá (HU-UEM), onde se aposentou após 36 anos de carreira na instituição.

O paulistano Ryan Flávio Fernandes Santana, de 19 anos, estudante de Letras fez questão de estar presente na solenidade, pois considera a UEM uma excelente Universidade. Ele conta que escolheu fazer o vestibular da UEM porque o curso de Letras é bem conceituado na pós-graduação, além de contar com excelentes professores. “Penso que foi a melhor decisão da minha vida ter vindo estudar na UEM. Uma grande parte dos alunos que eu conheço sente um amor e uma gratidão imensa por esta Universidade. O corpo docente é fantástico, nossos professores são nossos grandes incentivadores. Tem sido uma experiência única.”

Alunos de Letras, Ryan Santana e Pedro da Silva, falam sobre a gratidão de estarem fazendo a graduação na UEM

Também prestigiou o evento, o carioca Pedro Azevedo da Silva, de 24 anos. Ele é estudante de Letras (Inglês e Tradução). Ele conta que a cidade o atraiu primeiro e que depois de vir morar em Maringá, decidiu buscar uma vaga na UEM. “Estou muito satisfeito com as possibilidades que eu estou encontrando no curso. Agora vou começar a estagiar com áreas do meu interesse, assim já estarei trilhando um caminho para me tornar um tradutor. Depois de terminar a licenciatura em Inglês, vou fazer o bacharelado em Tradução. Sou muito grato pela UEM e pela cidade.”