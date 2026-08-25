Têm coisas que só acontecem em Maringá

Refere-se ao anunciado Jovem Empreendedor de 2026, escolhido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá e pelo Conselho Permanente do Jovem Empresário, Júlio César Samorano Filho (foto), CEO do Grupo SoHome.

Na quarta geração familiar no setor moveleiro, com uma carreira de sucesso que o levou ao prêmio, sua empresa de fabricação de móveis não fica em Maringá, e sim no Jardim Europa, em Sarandi. Ou seja, para o leitor a homenagem deveria partir da Associação Comercial e Empresarial de Sarandi, pois se trata de “invasão de competência”. A Acis foi fundada em 1984.

A escolha deu-se no dia 10 e segundo a Acim, leva-se em consideração o reconhecimento de empresários e executivos com até 40 anos “que se destacam pela trajetória profissional e contribuição para o desenvolvimento local”. (inf Angelo Rigon)