Candidata da oposição, Gisele Mendes de Carvalho, condena uso da UEM para beneficiar chapa apoiada pelo atual reitor

Ao contrário do que informa o perfil oficial da Universidade Estadual de Maringá, o debate entre os dois concorrentes à reitoria da instituição, realizado ontem, 27, à noite, não foi marcado apenas pela apresentação de propostas e discussão de temas relevantes. Houve denúncia de uma grave situação, a de que o mesmo perfil curtiu postagem da chapa 3, que é apoiada pelo atual reitor, o que contraria as regras, em especial a da imparcialidade.

Gisele Mendes de Carvalho, atual vice-reitora, e Geovanio Edervaldo Rossato, pela chapa 2, e Romel Dias Vanderlei e Adriana Aparecida Pinto, pela chapa 3, participaram de debate promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá (Sinteemar), Associação dos Docentes da UEM (Aduem), Associação dos Funcionários da UEM (Afuem), Seção Sindical dos Docentes da UEM (Sesduem) e Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Num dos cinco blocos, de forma incisiva, a professora Gisele, que representa a oposição ao atual reitor, falou da parcialidade do reitor. “Não estamos falando de um perfil pessoal, mas de um canal institucional da Universidade, que deve atuar com impessoalidade, neutralidade e respeito ao processo eleitoral. A manifestação de apoio por meio de um perfil oficial levanta sérios questionamentos sobre o uso da estrutura institucional em benefício de uma candidatura, especialmente considerando o posicionamento do atual reitor no processo eleitoral. A Universidade pertence a toda a comunidade universitária. Seus canais oficiais não podem servir aos interesses de uma chapa, de uma gestão ou de um grupo”, frisou em rede social. (inf Angelo Rigon)