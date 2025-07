Tá ficando feio já

A Câmara Municipal de Maringá, que planeja a abertura de concurso público para este ano, publicou edital para contratar uma empresa de prestação de serviços de recepcionista. O Legislativo, que possui três recepcionistas em seu quadro de servidores efetivos, está disposto a gastar R$ 143.484,72 com a empresa a ser contratada. O pregão foi marcado para o próximo dia 31, às 9h.

Os serviços de recepcionista serão prestados, de acordo com o edital, de forma continuidade, “com cessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a Câmara Municipal de Maringá”. A Câmara possui hoje em seus quadros 76 servidores efetivos. “Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de2006, que assim se identificarem no início do certame, todavia, não será permitida a opção de tributação pelo Simples Nacional, nos termos do art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123,de 2006”, diz o documento.

Além da conversa sobre a realização de concurso, a contratação de recepcionista vem num momento em que entidades, contribuintes e Ministério Público ainda discutem a necessidade de contratar mais 25 assessores comissionados, o que custará cerca de R$ 8 milhões à atual legislatura.

A Câmara de Maringá possui hoje três recepcionistas em seu quadro efetivo. Uma recebeu, nos primeiros seis meses do ano, R$ 67.512,16, média de R$ 11.252,00 mensais; outra teve vencimentos, no mesmo período, de; R$ 100.074,38, média de R$ 16,679,00. As duas ingressaram em 2010 e 1995, enquanto o terceiro que ocupa o cargo entrou em 2012.

Além disso, há disparidades internas. Uma ocupante de FG na área de telefonia recebeu vencimentos de R$ 110.077,14 entre janeiro e junho, uma média de R$ 18.346,19 mensais. O salário inclui adicional de insalubridade de mais de R$ 300,00 para a telefonista. Somente de função gratificada são R$ 8.605,00. (inf Angelo Rigon)