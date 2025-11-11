Ricardo Barros comemora aniversário neste sábado em Maringá

O deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR) comemora, neste sábado, 15, seu 66º aniversário e também os 37 anos de dedicação à vida pública. A cerimônia, já tradicional em Maringá, acontecerá no Vivaro Eventos, a partir das 19 horas.

Ricardo Barros cumpre o sétimo mandato como deputado federal. Sua trajetória na vida pública teve início em 15 de novembro de 1988, quando foi eleito prefeito de Maringá, no mesmo dia em que completou 29 anos. Desde então, ocupou cargos e posições de destaque, como a de ministro da Saúde (entre 2016 e 2018), a de líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados por quatro vezes e, mais recentemente, a de secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná.

Durante o evento, o parlamentar fará um balanço de suas atividades, prestando contas do trabalho realizado na representação dos municípios paranaenses. O jantar — que contará novamente com a tradicional paella valenciana — deve reunir familiares, amigos, representantes das classes política e empresarial e também integrantes da sociedade civil organizada de Maringá e de outras cidades do Paraná.