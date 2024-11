Ricardo Barros celebra 65 anos de vida e 36 anos de trajetória política com tradicional jantar

Na noite de terça-feira (19), o deputado federal licenciado e atual secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, celebrou seus 65 anos de vida e 36 anos de trajetória pública em um já tradicional jantar realizado anualmente em Maringá. O evento, que contou com a presença de autoridades, lideranças políticas e familiares, foi marcado por homenagens e pela tradicional paella valenciana, servida para os convidados.

Desde que foi eleito prefeito de Maringá em 1988, no dia em que completou 29 anos, Ricardo Barros construiu uma carreira política reconhecida pela entrega de resultados. Prefeito futurista, seguiu os passos do pai, Silvio Barros, e consolidou sua atuação como deputado federal em sete mandatos, ocupando posições de destaque como líder e vice-líder nos últimos três governos e Ministro da Saúde. Atualmente, exerce pela segunda vez o cargo de secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná.

A cerimônia de aniversário teve início com a fala da deputada estadual Maria Victória, filha de Ricardo Barros, que ressaltou o orgulho e a admiração pela trajetória do pai.

“Eu tenho a honra e o privilégio de chamá-lo de pai, e ele também é o nosso grande articulador político. E é graças à visão dele, de enxergar atrás da montanha, é graças ao empenho dele, do incansável Ricardo Barros, onipresente, dedicado, determinado, e que nos conduz com maestria, que dobramos a nossa participação do Progressista no estado do Paraná e disputamos todas as grandes cidades. Ele sempre fala de iniciativa, sobre como é importante ter iniciativa, mas também sobre como é importante ter ‘acabativa’.”

O deputado estadual delegado Jacovós também subiu ao palco e destacou o perfil prático de Ricardo Barros. “Ricardo é um político de resultados. E nós precisamos disso, de políticos que falem menos e façam mais. O Ricardo fala pouco, mas trabalha muito, e por isso tem essa liderança que orgulha o Paraná e orgulha o Brasil.”

Já a vice-prefeita eleita de Maringá, Sandra Jacovós, reforçou a importância da atuação de Ricardo para o crescimento da cidade. “O nome de Maringá não seria o que é hoje se nós não tivéssemos a oportunidade de o Ricardo e a sua família terem trabalhado tanto pela nossa cidade. Muito obrigada, Ricardo.”

Entre as homenagens, o irmão de Ricardo e prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, também compartilhou palavras emocionadas. “Temos ideias muito diferentes, mas sempre respeitamos uma a outra, e o Ricardo e eu nos completamos com ideias diferentes, com opiniões diferentes, mas que acabam somando muito”, contou. Silvio ainda dividiu a história sobre a escolha do nome de Ricardo, inspirado em Ricardo, Coração de Leão. “Meu pai e minha mãe acertaram muito com o Ricardo. Eu não sei se o nome que fez dele um grande guerreiro ou se ele já nasceu para ser um grande guerreiro.”

Cida Borghetti, esposa de Ricardo e ex-governadora do Paraná, exaltou a personalidade e o impacto do marido. “Você foi escolhido por Deus para ter essa visão, essa mente tão brilhante e essa alma tão pura e tão boa. Eu sou uma privilegiada de estar ao teu lado e que Deus assim permita que possamos caminhar lado a lado e sempre de mãos dadas.”

Ao final, Ricardo Barros fez um discurso emocionado, refletindo sobre sua trajetória e visão de política. “Hoje eu vou falar uma coisa que para mim é muito importante. A diferença do sonhador para o visionário é que o visionário entrega o seu sonho e o transforma em realidade. Esse é um grande desafio, porque são muitos os sonhos, são muitas as necessidades da população e nós, que estamos na vida pública, temos a missão de realizar os sonhos das pessoas, especialmente dos mais carentes”, disse.

“Eu estou há 36 anos desde a minha primeira eleição, tendo a renovação da confiança das pessoas na nossa representação popular, ou seja, se eu tivesse feito um concurso público, eu já teria me aposentado, mas eu não fiz um concurso público, e a cada quatro anos eu tenho que renovar a confiança das pessoas na nossa representação popular. Para isso, eu adotei uma coisa chamada política de resultados, que é entregar às pessoas aquilo que elas desejam, aquilo que elas almejam. Então, quando acontece, não é por acaso. Acontece porque foi planejado e bem executado. Os êxitos são a boa execução de um bom planejamento, o resto fica no sonho”, finalizou o aniversariante.