Reserva lança coleção especial inspirada em Maringá e reinaugura loja no Catuaí

A loja Reserva reinaugurou seu espaço no Catuaí Shopping Maringá, apresentando um ambiente renovado e um mix ampliado de produtos. A grande novidade é a chegada da Reserva Mini, linha infantil da marca, que passa a integrar o portfólio da marca e oferece peças para pais e filhos compartilharem estilo e identidade.

Para marcar a reinauguração, a Reserva lançou uma coleção regional exclusiva, criada especialmente para Maringá. Os itens trazem o selo “born to be at Cidade Canção, Maringá-PR” e foram inspirados em elementos que representam a cidade, seus pontos turísticos, frases emblemáticas e a arborização que é marca registrada do município.

A linha conta com camisetas e bonés com designs únicos e dizeres especiais, exaltando o orgulho e a paixão dos maringaenses por sua terra. No destaque, estão imagens da Catedral, Parque do Ingá, Parque do Japão e ipês floridos, e os dizeres que ressaltam o orgulho de ser Pé Vermelho. Com a nova fase, a Reserva reforça sua conexão com a comunidade local e celebra, junto aos clientes, o estilo e o espírito vibrante da Cidade Canção.