Projeto que denomina Ópera Oscar Niemeyer é aprovado em primeira discussão na Câmara de Maringá

Foi aprovado na Sessão Ordinária desta terça-feira (24), em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 17.882/2025, de autoria do vereador Mário Hossokawa, que denomina Ópera Oscar Niemeyer o espaço atualmente conhecido como Centro de Eventos Oscar Niemeyer.

O teatro foi projetado por Oscar Niemeyer e permaneceu por cerca de 30 anos aguardando execução. A obra começou a ser erguida em novembro de 2023 e tem previsão de entrega para março de 2027. Trata-se de um dos projetos arquitetônicos mais aguardados pela cidade nas últimas décadas.

A proposta mantém o nome do autor do projeto como forma de homenagem a um dos maiores expoentes da arquitetura moderna no mundo. Niemeyer é responsável por obras emblemáticas no Brasil e no exterior, com destaque para o conjunto arquitetônico de Brasília, reconhecido internacionalmente, e por edifícios que se tornaram símbolos da cultura brasileira.



Segundo o vereador Mário Hossokawa, a denominação busca valorizar tanto a autoria quanto a dimensão cultural do equipamento. “Não se trata apenas de um centro para realização de eventos. É um teatro concebido por um arquiteto cuja obra marcou a história da arquitetura mundial e da identidade cultural brasileira. O nome precisa refletir essa grandeza”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que a palavra “ópera” não limita a programação a um único gênero musical. “Grandes casas de espetáculo ao redor do mundo utilizam essa denominação. O Palais Garnier, em Paris, e a Sydney Opera House são exemplos de espaços que recebem concertos, balés, teatro e diversas manifestações artísticas. A expressão identifica equipamentos culturais de relevância e simboliza excelência artística.”

De acordo com Hossokawa, a expressão “Centro de Eventos” é ampla e genérica, podendo designar estruturas voltadas a diferentes naturezas de atividade. “O espaço que está sendo construído em Maringá terá vocação cultural e empresarial, sendo palco de espetáculos, congressos e encontros que estimulam arte, conhecimento e desenvolvimento”, completou.

A proposta foi aprovada por unanimidade em primeira discussão e ainda passará pela segunda votação antes de seguir para sanção.

Para o autor, a escolha do nome representa um posicionamento cultural para o município. “Estamos definindo como esse equipamento será reconhecido no futuro. Maringá merece um espaço à altura da sua arquitetura e da sua vocação cultural.”