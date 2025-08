Professora Solange Lopes será Cidadã Benemérita de Maringá

Está em tramitação na Câmara Municipal de Maringá o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Neto (Agir), líder do Governo, que propõe a concessão do Título de Cidadã Benemérita de Maringá à professora Solange Munhoz Arroyo Lopes, reitora da Universidade Unicesumar.

A homenagem reconhece a trajetória notável da educadora e sua contribuição expressiva para o desenvolvimento da educação em Maringá, tanto na esfera pública quanto no ensino superior. Doutora em Educação pela Unicamp e mestre pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Solange tem ampla atuação nas áreas de formação docente, avaliação educacional e gestão institucional.

Como secretária municipal de Educação (2013–2016), liderou projetos que fortaleceram a rede pública de ensino. Já na Unicesumar, tem se destacado por sua gestão inovadora, especialmente pela consolidação do curso de Medicina da instituição, um marco para o ensino superior da cidade e para a formação de novos profissionais da saúde.

Além de seu currículo acadêmico e técnico, Solange Lopes também é referência no protagonismo feminino em Maringá, abrindo caminhos e inspirando outras mulheres a ocuparem espaços de liderança na sociedade.

Para o vereador Luiz Neto, a homenagem é uma forma de reconhecer uma trajetória que une competência, compromisso público e dedicação à transformação da realidade por meio da educação.

“A professora Solange é um nome que honra Maringá. Sua história é sinônimo de excelência, inovação e liderança. Essa homenagem é mais do que merecida, é um agradecimento público a tudo o que ela representa para a nossa cidade”, afirma o líder do Governo Silvio Barros.