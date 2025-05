Prefeitura lamenta episódios no abrigo

A Prefeitura de Maringá lamenta a situação ocorrida no abrigo infantil na noite desta terça-feira, 27, e informa que está tomando todas as medidas necessárias para solucionar de forma definitiva o problema e garantir a segurança e os direitos das crianças acolhidas:

– Duas crianças tiveram ferimentos superficiais e foram prontamente atendidas pelas equipes do Samu.

– Com a devida autorização do Conselho Tutelar, o município realizou a transferência das crianças acolhidas para um outro espaço provisório, até que o novo imóvel seja preparado. A medida tornou-se necessária após uma das crianças ser vista com uma faca no local, representando risco à segurança de todos.

– O Conselho Tutelar também autorizou que algumas crianças sejam temporariamente acolhidas por educadores com vínculo afetivo, mediante Termo de Responsabilidade. O processo de transferência e divisão das crianças ocorreu de maneira ordenada, por gênero e faixa etária. As equipes especializadas da Secretaria de Assistência, com apoio da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e outras secretarias municipais, atuaram no processo.

– A Prefeitura já providenciou um outro imóvel, que será preparado para receber o abrigo infantil. Na manhã desta quarta, 28, as equipes da Secretaria de Assistência vão se reunir para providenciar os ajustes necessários para a mudança. A Prefeitura vai realizar uma vistoria no prédio, para levantar os danos causados pela depredação.

– Na manhã desta terça, 27, as crianças foram ouvidas pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) da Polícia Civil.

– Na tarde de quarta, 28, as equipes especializadas da Secretaria de Assistência farão a escuta ativa das crianças e dos servidores da unidade, com o objetivo de apurar eventuais denúncias.