Prefeitura de Maringá realiza vistoria de veículos do transporte escolar a partir de segunda

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, realiza a partir de segunda-feira, 27, vistoria semestral dos veículos utilizados no serviço de transporte escolar. Os agentes vão verificar itens de segurança, conforto e higiene, além de toda a documentação do condutor e veículo. As vistorias, que seguem até quarta-feira, 29, ocorrem em dois horários: às 9h e às 14h, conforme agendamento e horário de chegada.

Durante a vistoria, serão verificados itens como tacógrafo (que monitora a velocidade, tempo e distância percorridos), extintor de incêndio, cinto de segurança, parte elétrica, freios, pneus, entre outros. Os veículos também devem estar em excelente estado de conservação e ter menos de 17 anos de fabricação.

O veículo aprovado receberá o selo de vistoria, que será fixado do lado direito no canto superior do para-brisa dianteiro. Em caso de irregularidade, o titular será notificado para realizar a regularização e deverá no dia agendado retornar para nova vistoria. Se não houver regularização, além de não receber o selo de aprovação, o veículo ficará impedido de exercer o serviço de transporte escolar e o titular da concessão pode ser penalizado.

A Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda que os responsáveis pela contratação do transporte escolar verifiquem se o veículo possui o selo de vistoria. O selo é obrigatório, pois comprova o cadastro e regulamentação do transporte, além da qualificação do motorista para execução do serviço.