Prefeitura de Maringá inicia obras para acabar com os alagamentos na Avenida Morangueira

A Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Limpeza Urbana e Infraestrutura, iniciou nesta quarta-feira, 29, obras para conter alagamentos registrados na Avenida Morangueira. Os serviços, que devem durar pouco mais de dois meses, vão solucionar de forma eficiente um problema histórico registrado no local.

A obra será realizada por etapas e prevê a implantação de um dreno natural, um tubo de 2,20 metros, novas bocas de lobo e ampliação de mais 250 metros de galerias pluviais. O secretário Vagner Mussio, explicou que a primeira etapa da obra prevê a retirada de terra do canteiro central da avenida para a criação do dreno natural.

De acordo com o secretário, todo o material utilizado na obra foi produzido na Pedreira Municipal, o que gera economia e garante agilidade na execução do serviço. As intervenções na Avenida Morangueira serão realizadas por etapas devido ao período de chuvas registrado neste início de ano.

Por causa das obras, o trecho da Avenida Morangueira, entre a Associação dos Funcionários Municipais (AFMM) e o Posto Pupim, está com trânsito em meia pista. A Prefeitura de Maringá deverá analisar a situação caótica na Avenida Guaiapó. Outros pontos de alagamentos estão sendo monitorados.