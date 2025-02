Prefeito elenca ‘legados da gestão’ na primeira sessão da Câmara e prepara malas para viagem internacional

O início do ano legislativo na Câmara de Vereadores de Maringá, na manhã desta terça, 4, celebrou o protocolo, com a presença do prefeito Silvio Barros com discurso de conciliação e harmonia. Prefeito sentou à mesa diretora acompanhado da esposa, Bernadete. A vice, Sandra Jacovós, chegou com a sessão já iniciada, distribuiu cumprimentos e deixou o plenário, ‘para cumprir outra agenda’, como justificou o presidente da Câmara, Sidnei Telles.

Na pauta da sessão constaram apenas 5 itens, entre eles autorização para a primeira viagem internacional do prefeito entre os dias 8 e 19 de fevereiro. No roteiro, Alemanha, Portugal e Inglaterra. A viagem seria em atenção a convites recebidos pelo prefeito. Consta que, para Inglaterra, será acompanhado pelo secretário de Segurança, Delegado Luiz Alves.

Silvio Barros, mais prolixo em suas falas nesta gestão, como tem demonstrado em outros momentos no exercício do cargo, se conteve e foi breve, reforçando a necessidade de harmonia entre os poderes, mas apelando para urgências legislativas e responsabilidades no tratamento de alguns temas.

Enfatizou a necessidade de uma revisão do ‘arcabouço legal’, ou seja, o conjunto de leis que regem as decisões executivas, ilustrando a medida com caso de cidadã na mira da fiscalização. Imóvel ocupado por ela é alvo de ação do município, o mesmo ente que aprovou o loteamento e liberou construção e ocupação. Agora, sua casa estaria em local irregular, não amparado pela lei.

Prefeito argumentou que situação como essa se repetem em outras áreas e é necessário revisão da legislação para evitar ações injustas. Na prática, sugeriu esforço do legislativo e executivo para ampla atualização das leis, de forma a corrigir distorções em suas aplicações. O tema entra e sai da pauta da Câmara, que já ensaiou tratar o assunto, mas recuou diante da enorme dificuldade em avançar na execução da iniciativa, que exige esforço multidisciplinar.

Determinação semelhante deve ser aplicado no Parque do Ingá, onde o prefeito sentiu vontade de chorar em vídeo gravado no local, tamanho o descuido com manutenção da área. Silvio Barros sugere conceder a a gestão do parque para a iniciativa privada.

Não detalhou como isso será feito, mas recuou no tempo para lembrar que em suas duas gestões anteriores, de 2004 a 2012, o parque recebeu diversos investimentos, como pistas para carrinhos elétricos, tirolesas, trilhas, quadriciclos e estruturas para atividades, como ioga. Lembrou também que desativou o zoológico e distribuiu esculturas de animais em concreto em pontos estratégicos do parque.

Aliás, animais que não constam da fauna do parque, como jacarés. A pretensão do prefeito esbarra no Plano de Manejo do Parque do Ingá e em lei federal, que disciplina as intervenções numa Unidade de Conservação, especificamente como uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), a definição legal dos 470 mil metros quadrados da área.



Assim como ilustrou o caso do imóvel supostamente em condição de ocupação irregular, utilizando fotos da casa e documentos projetadas num telão, Silvio Barros usou o mesmo recurso para mostrar duas dezenas de propostas de seu governo, que alcança lazer, cultura, educação, mobilidade, educação e segurança.

No Bosque 2, o prefeito quer construir uma passarela, não especificando seu trajeito, mas se se supõe que a estrutura vai cortar o parque no sentido leste/oeste. Também prevê implantação do que define como ‘Europarque’, inspirado em Portugal e Itália, mirante na Zona 5, retomando um antigo projeto que previa a Praça Pio XII (Praça da Antenas) como ponto de observação.

Na imagem projetada, encimada pela expressão ‘legados da gestão’, Silvio Barros prevê viaduto na avenida Nildo Ribeiro, escola de autistas (sic), projeto lixo zero, orçamento jovem e escola de sustentabilidade. Não detalhou como algumas dessas iniciativas serão implantadas, entre elas, a universidade corporativa, tentanda pela administração anterior sem avançar para a fase prática.

O prefeito não elencou na planilha a implantação do ‘primeiro data-center de IA’ da América Latina em Maringá, anunciada recentemente pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços, seu irmão Ricardo Barros. Também não está no legado a tarifa zero no transporte coletivo, tema abordado por ele durante a campanha e repetido em reuniões já no exercício do cargo.

Da mesma forma que não explicou o formato da ‘rua da cultura no falso túnel’. No mais, o prefeito repetiu a palavra ‘futuro’ inúmeras vezes no contexto de preparar a cidade para as gerações futuras, reafirmando preocupação com tema recorrente: o planejamento de Maringá para os desafios que se impõe para atender demandas de uma cidade em constante crescimento demográfico. (inf Edivaldo Magro/foto Ricardo Lopes)