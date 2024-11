O prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, anunciou em video postado nas redes sociais, o nome que assumirá a pasta da Secretaria de Juventude, Cidadania e Migrantes, será de Sandra Franchini.

Franchini já trabalhou em gestões anteriores do prefeito Silvio Barros.

O prefeito eleito está em viagem ao Cairo, no Egito, onde participa do Forum Mundial Urbano.