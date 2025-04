Porsche Club Route Tour: de São Paulo ao museu CARDE, uma reunião com carros esportivos e clássicos, famílias, amigos, arte, design e história

Carros esportivos e clássicos, famílias, amigos, arte, design, história e, acima de tudo, muita descontração. O primeiro Porsche Club Route Tour de 2025, realizado no sábado entre o Porsche Center São Paulo, no bairro de Vila Olímpia, e o museu CARDE, em Campos do Jordão, agradou plenamente aos participantes e abriu a temporada com um número expressivo de tripulações formadas por familiares.

O Route Tour é uma prova de regularidade, em que todos os carros devem seguir as médias horárias indicadas na planilha de percurso (todas de acordo com os limites de velocidade estabelecidos para as vias públicas) para passar pelos postos de controle secretos dentro do tempo estabelecido. Cada décimo de segundo adiantado ou atrasado era punido com a perda de um ponto.

Para incentivar a participação das famílias dos proprietários de Porsche, a premiação (troféus para as cinco duplas mais bem colocadas) é dividida em duas categorias. Na Rallye, entram as tripulações formadas por familiares; na Marathon, as duplas formadas livremente. O objetivo do Porsche Club foi alcançado: foi expressiva a participação de casais (alguns com filhos crianças ou adolescentes), além de tripulações formadas por irmãos, avós e netos. Antigos participantes também compareceram: o jovem João Pedro Magalhães teve como navegador o avô Sérgio, vencedor de provas de regularidade do Porsche Club Brasil na década de 2000 em dupla com a filha Anna Maria, mãe de João Pedro. “Foi ótimo voltar depois de tanto tempo e ver que os eventos do Porsche Club continuam sendo bem organizados e agradáveis”, elogiou.

As duas duplas primeiras colocadas da Rallye foram casais acompanhados por filhos. Os vencedores Eduardo e Florence Leonidas (Cayenne GTS) subiram ao pódio acompanhados pelo jovem Leopoldo. A segunda colocação ficou com Reinaldo e Sílvia Catchot (911 Carrera), mas o mais empolgado com o resultado era o pequeno Reinaldo Filho, de seis anos: “Ele não conseguiu nem dormir durante a noite”, contava o pai, orgulhoso, antes da largada. Na Marathon, os vencedores Rodrigo Cirilo/Luiz Durval Brenelli de Paiva (911 Carrera T) foram secundados por Jacques Quartiero e Matheus Schincariol – este, filho de Daniela, que participou com o marido Luiz Carlos e fez somente o passeio até o CARDE. Outro destaque foi a participação de um raro Porsche 911 Carrera 2 Targa da geração “964” de 1991, com Daniel Fernandez ao volante e José Fernandez como navegador. Foi o carro mais antigo inscrito no Route Tour.

O Porsche Club Route Tour teve largada simbólica na sede da Stuttgart, no Porsche Center São Paulo, de onde os participantes saíram em direção a um posto de serviços BR localizado na Rodovia Carvalho Pinto, onde começou o percurso cronometrado. Setenta e nove carros se inscreveram, dos quais 56 terminaram o Route Tour classificados – muitos optaram por simplesmente fazer o passeio, sem se preocupar com as médias horárias. O almoço foi servido no restaurante do museu CARDE, com cardápio assinado pelo chef Alex Atalla, e depois houve uma visita guiada pelo museu. Cinco Porsches estavam expostos: dois tratores Porsche Diesel, um 911 Carrera da geração “G” de 1975, um 356 C Cabriolet 1964 (estes, posicionados na área externa, próximos à entrada do museu) e um 356 Carrera 1964 (em exposição permanente na sala dos destaques de design e estilo). Os visitantes também conheceram raridades como o Uirapuru (esportivo fabricado no Brasil na década de 1960) pintado nas cores da plumagem do pássaro que dá nome ao carro e o Tucker (sedã estadunidense que teve apenas 51 unidades produzidas e inspirou o filme “Tucker: um homem e seu sonho”, dirigido por Francis Ford Coppola e exibido nos cinemas em 1988).