Por onde andam os nossos três Senadores da República?

A posse do deputado estadual Alexandre Curi (PSD), ocorrida no início da tarde desta segunda-feira, 3, na presidência da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) foi prestigiada por sete ex-governadores do Estado, fato inédito.

Estavam no plenário a ex-governadora Cida Borghetti e os ex-governadores Álvaro Dias, Roberto Requião, João Elísio Ferraz de Campos, Orlando Pessuti, Beto Richa e Paulo Pimentel. Pimentel, que governou o Paraná de 1966 a 1971, foi aplaudido de pé quando teve o seu nome anunciado pelo mestre de cerimônias.

Enquanto isso, os três Senadores do Paraná, Flávio Arns (PSB), Oriovisto Guimarães (PSDB) e Sérgio Moro (União Brasil) simplesmente não compareceram a posse. O ex-ministro da justiça, o maringaense Sérgio Moro articula nos bastidores uma candidatura ao governo do estado, ainda acanhada postura no Senado, terá dificuldades em emplacar o nome na corrida ao Palácio do Iguaçu em 2026, justamente pela falta de amizades e tato político partidário.