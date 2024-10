Pista emborrachada: construtora esclarece

A tentativa do Ministério Público buscar responsabilização e ressarcimento por causa da construção da pista de caminhada no Parque do Ingá, através de ação civil pública, deve ser um assunto a ser transparentemente tratado. A construtora divulgou nota à imprensa esclarecendo que nunca foi chamada à Promotoria para ser ouvida e que o próprio release do MP equivocou-se ao citar que a obra foi entregue em outubro de 2021, o que efetivamente ocorreu em 2020.

A nota aponta que a empresa sempre esteve à disposição da Prefeitura de Maringá, e que após o protocolo jamais foi chamada para qualquer tratativa. Confira a nota da R. Martins Garcia Ltda. sobre o caso e, ao final, uma informação importante a respeito da obra:

A Construtora tomou conhecimento pela imprensa que Ministério Público busca a responsabilização referente aos danos causados pelas fortes chuvas na pista de caminhadas do Parque do Ingá no ano de 2022.

A obra foi construída em conformidade com o projeto exigido pela Prefeitura de Maringá, utilizando a técnica construtiva prevista em projeto e contrato, de forma que a construtora atendeu integralmente o chamamento público. Prova disso, é o fato incontroverso de que a obra foi recebida pela gestão municipal com afirmação de absoluta regularidade construtiva, ainda no ano de 2020.

Conforme pode-se provar pelo Protocolo Eletrônico nº 01.11.00006756/2022.28, de março de 2022, a Construtora sempre esteve à disposição da Prefeitura de Maringá, prestando auxílio para segurança da população no dia da forte chuva, colocando-se à disposição para toda e qualquer tratativa, porém, até o presente momento, nenhum dos gestores públicos procurou a empresa.

Reiteramos nosso compromisso com a sociedade, em garantir que a construtora cumpriu integralmente ao chamamento público, e de boa-fé, sempre esteve à disposição para esclarecimentos técnicos sobre o objeto contratado.

Atenciosamente,

R. MARTINS GARCIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

pp. Dr. Rodrigo Róger Saldanha

OAB/PR 67.922