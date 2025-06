Passageiro de carro fica ferido após caminhão provocar acidente grave

O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 17, no cruzamento da Rua José Toral Querubim com Pioneiro Natale Durante, no Conjunto Guaiapó, em Maringá. Um caminhão invadiu a preferencial de um automóvel VW Voyage.

O caminhão atingiu a lateral do carro. O motorista do automóvel fugiu do local deixando o colega sozinho no veículo aguardando socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e médica do Samu rapidamente deslocaram ao bairro.

O ocupante do veículo apresentava ferimentos pelo corpo. Após ser avaliado pelo médico, o homem de 41 anos foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Bom Samaritano. Já o motorista e ajudante do caminhão nada sofreram. (inf André Almenara)