Para 68,8%, IPTU é ‘caro’ ou ‘muito caro’

Levantamento da Ágili Pesquisas, de Londrina, mostra que quase 70% dos maringaenses consideram o Imposto Predial e Territorial Urbano deste ano “caro” ou “muito caro”. A pesquisa foi encomendada pela Jovem Pan Maringá e o site Maringá News e realizado de 21 a 23 últimos (de quarta a sexta-feira) e incluiu outras perguntas sobre o IPTU 2026, que teve aumento médio de 30%.

Foram entrevistadas 616 pessoas acima de 16 anos, possibilitando um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4% (para mais ou para menos). Foram entrevistados 54% de mulheres e 46% de homens. Dados da pesquisa, que incluiu outras perguntas sobre este e outros temas serão divulgados de hoje a sexta-feira.

Perguntamos se o contribuinte, considerando a valorização do seu imóvel, a infraestrutura do seu bairro e os serviços oferecidos pela Prefeitura de Maringá.

O resultado foi que 68,8% dos maringaenses classificam o imposto como “caro” ou “muito caro”. Como se vê no gráfico acima, 34,9% afirmam que o valor está muito caro enquanto 33,9% o consideram caro. Apenas um em cada quatro moradores, ou seja, 25,5%, acredita que o valor cobrado é justo.

A zona oeste vive um cenário curioso, como mostra a estratificação das respostas (acima). Nenhum entrevistado considerou o valor “justo”. Ali, 66,7% classificam o IPTU como “caro”. O número de quem considera o IPTU de Maringá “barato” é quase inexiste, não chegando a 2% da população. (leia mais)