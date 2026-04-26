Oposição vence em Iguatemi

Luana Leite foi eleita hoje presidente da associação de moradores da região norte do distrito de Iguatemi, com Tatiane Varotto na vice. A chapa 2 (União que resolve) venceu a chapa 1 por 138 votos a 128. A eleição aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil Esther Gonçalves Josepetti, das 9h às 13h.

Da diretoria eleita, 8 são mulheres. O material de campanha enfatizava: “Chega de promessas aqui vai ter trabalho”. O pleito movimentou a política do distrito, que tem dois vereadores na Câmara de Maringá. Nas redes sociais, comentaram que até o pároco local apoiou a chapa 1.

A candidatura contou com o apoio do vereador Luiz Neto (Agir), que esteve ao lado do grupo durante todo o processo eleitoral.

Outras duas eleições de associações de moradores do distrito acontecerão em breve.