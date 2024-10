Dois vídeos publicados por Marlene Aparecida Casado Xavier, que foi candidata a vereadora, mostrando a situação da Casa da Cultura, com muitas goteiras, foram o suficiente para fazer o prefeito de Floresta, Ademir Maciel, o Dê, ameaçar de a professora aposentada. “A partir de agora o bambu vai gemer pro seu lado”, diz ele em áudio postado num grupo de WhatsApp. “O seu vai vir”, acrescentou.

Em outro áudio, a mulher explica a situação do prédio, que não recebeu reforma nos últimos oito anos; o prefeito cumpre seu segundo mandato consecutivo. Ali há paredes descascadas e teto com bolor devido a infiltração e com vazamento. A Casa da Cultura abriga as secretarias de Cultura e Educação e no local também são realizados velórios. “Um local público que dá vergonha de se adentrar, assim como o paço municipal”, postou no Facebook. (inf Angelo Rigon)