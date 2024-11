Nova sede do Conselho Tutelar Unidade Leste é inaugurada

Para ampliar o atendimento e proteção de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Maringá e o Governo do Estado inauguraram nesta sexta-feira, 22, a nova sede do Conselho Tutelar Unidade Leste. O espaço está localizado na Rua Alcides Antônio Faian, 25, no Parque Residencial Patrícia. A sede foi garantida por meio de articulação do município e as obras foram gerenciadas pelo Governo do Estado.

Para a construção da nova sede, o investimento foi de R$ 1,4 milhão, com recursos do Fundo da Infância e do Adolescente (FIA). O local conta com salas para atendimento e reunião, brinquedoteca, recepção, cozinha, entre outros espaços. O Conselho Tutelar Unidade Leste atende a região norte da cidade, entre a Avenida Morangueira e o limite de Maringá com Sarandi.

“Trabalhamos para ampliar a proteção e o cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Com a criação do terceiro Conselho Tutelar, no ano passado, garantimos mais agilidade e eficiência nos atendimentos”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

Terceiro Conselho Tutelar – No ano passado, para ampliar o atendimento às crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, a Prefeitura de Maringá criou o terceiro Conselho Tutelar. Com isso, a partir de 2024, as unidades passaram a ser divididas em: Leste, Oeste e Centro-Sul. A nova territorialidade foi baseada na densidade populacional, número de famílias inscritas no Cadastro Único, atendimentos realizados, entre outros fatores.

O Conselho Tutelar Unidade Oeste também atua na região norte do município, da Avenida Morangueira até o limite com Mandaguaçu, incluindo o distrito de Iguatemi. A Unidade Centro-Sul atende a população da região sul da cidade, incluindo o distrito de Floriano.