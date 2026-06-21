Moro anuncia que vai desfiliar o vice-prefeito de Doutor Camargo, filiado a pedido do deputado Denian Couto

O senador Sergio Moro gravou um vídeo em 22 de maio para anunciar a filiação ao PL de Aldalto Pezzotti Bernardino, vice-prefeito de Doutor Camargo, no noroeste do Paraná, preso no início do ano após ser flagrado com uma moto furtada.

Na gravação, o senador comemora a chegada do vice-prefeito ao partido. “O PL do Paraná está ficando gigante. Estamos filiando o vice-prefeito”, diz Moro, referindo-se a Bernardino, que até então integrava o Podemos.

Procurado, Moro afirmou que o partido vai cancelar a filiação após tomar ciência de que o político responde por receptação e adulteração de sinal identificador veicular. O vice-prefeito, na época, disse que não tinha conhecimento da procedência do veículo.

O vice-prefeito, que desde o ocorrido alega que nada sabia, filiou-se ao PL, de onde será desfiliado, por intermédio do deputado Denian Couto (PL), de Curitiba. (inf Mônica Bérgamo/Folha de S. Paulo)