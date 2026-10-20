A Câmara Municipal de Mandaguaçu, microrregião de Maringá, aprovou moção de repúdio de autoria do vereador Vinicius Vitorette Araújo (PDT) ao prefeito José Roberto Mendes, o Beto Dentista (PSD), e à conduta do Poder Executivo. A proposição foi aprovada por 5 votos a 3 e mostra contrariedade formal pela reiterada falta de respostas a requerimentos aprovados pela Casa e pela demora excessiva quando as informações são enviadas.

Na justificativa, o autor afirma que a omissão e os atrasos prejudicam a função fiscalizatória dos vereadores, dificultam o acompanhamento de atos administrativos, obras, contratos e despesas e comprometem a transparência da gestão. O texto lembra o artigo 31 da Constituição Federal, que atribui ao Legislativo Municipal o controle externo da administração, e sustenta que requerimentos aprovados pelo Plenário não são pedidos facultativos.

A moção pede o encaminhamento de cópia integral ao prefeito, com solicitação de providências para garantir respostas tempestivas, completas e dentro dos prazos legais. O documento ressalta que não se trata de confronto pessoal ou partidário, mas de manifestação institucional em defesa da independência entre os Poderes e do direito da população de acompanhar os atos da administração municipal. (inf Angelo Rigon)