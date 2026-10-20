Denúncia

Moção de repúdio

Câmara de Mandaguaçu recebe moção de repúdio ao prefeito Beto Dentista

Foto de redação redação20/10/2026
camara mandaguacu Moção de repúdio

A Câmara Municipal de Mandaguaçu, microrregião de Maringá, aprovou moção de repúdio de autoria do vereador Vinicius Vitorette Araújo (PDT) ao prefeito José Roberto Mendes, o Beto Dentista (PSD), e à conduta do Poder Executivo. A proposição foi aprovada por 5 votos a 3 e mostra contrariedade formal pela reiterada falta de respostas a requerimentos aprovados pela Casa e pela demora excessiva quando as informações são enviadas.

Na justificativa, o autor afirma que a omissão e os atrasos prejudicam a função fiscalizatória dos vereadores, dificultam o acompanhamento de atos administrativos, obras, contratos e despesas e comprometem a transparência da gestão. O texto lembra o artigo 31 da Constituição Federal, que atribui ao Legislativo Municipal o controle externo da administração, e sustenta que requerimentos aprovados pelo Plenário não são pedidos facultativos.

A moção pede o encaminhamento de cópia integral ao prefeito, com solicitação de providências para garantir respostas tempestivas, completas e dentro dos prazos legais. O documento ressalta que não se trata de confronto pessoal ou partidário, mas de manifestação institucional em defesa da independência entre os Poderes e do direito da população de acompanhar os atos da administração municipal. (inf Angelo Rigon)

Etiquetas
Foto de redação redação20/10/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo

Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo

07/10/2026
Foto de Polícia Federal cumpre busca no escritório de Mauro Moraes, deputado do PL

Polícia Federal cumpre busca no escritório de Mauro Moraes, deputado do PL

02/10/2026
Foto de Parecer jurídico aponta falta de dinheiro para viagem do vereador Pastor Sandro aos EUA

Parecer jurídico aponta falta de dinheiro para viagem do vereador Pastor Sandro aos EUA

01/10/2026
Foto de Vereador é alvo após declarações falsas

Vereador é alvo após declarações falsas

11/07/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo