Maringá é um dos destinos mais acolhedores do Paraná, mostra ranking do Booking

Com atrativos turísticos e belos cartões-postais, Maringá é um dos destinos mais acolhedores do Paraná. É o que mostra ranking elaborado pela plataforma de viagens Booking. O levantamento, que faz parte da 13ª edição do Travellers Review Awards, avaliou os destinos com base em experiências dos usuários, acomodações, atividades e transporte. Além de Maringá, também foram eleitos Ilha do Mel, Matinhos, Foz do Iguaçu e Guaratuba como destinos acolhedores.

Para o ranking, a plataforma Booking considerou 360 milhões de avaliações. Os destinos mais acolhedores foram eleitos de acordo com a proporção de acomodações parceiras premiadas em uma localidade específica.

De acordo com a secretária de Aceleração Econômica e Turismo, Isolene Niedermeyer, o ranking reforça Maringá como um destino turístico. “Estamos trabalhando para impulsionar o turismo local, com atração de novos eventos e atividades para que as pessoas conheçam nossa cidade e aproveitem os nossos atrativos, cartões-postais e serviços. Investir no turismo local é garantir mais geração de empregos e impulsionar a economia local”, diz. Ela destaca que o município também trabalha na reformulação do City Tour para criação de novos passeios turísticos com guia, o que ampliará a interação com o turista.