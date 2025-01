Mais de 7,1 mil candidatos realizaram prova do Vestibular de Verão 2024

Os 7.145 candidatos que realizaram a prova do Vestibular de Verão 2024 da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no domingo (12), estão concorrendo a 892 vagas distribuídas em mais de 70 cursos de graduação. O processo prevê o ingresso dos aprovados em março de 2025, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil – o próximo ano letivo começará em março e terminará em dezembro de 2025.

Segundo a Comissão do Vestibular Unificado (CVU), o índice de abstenção foi o esperado já que, excepcionalmente, este ano a prova que, normalmente, é realizada em dezembro, ocorreu em janeiro, mês marcado por férias e pela coincidência de datas com vestibulares de outras universidades, o que historicamente impacta a presença dos candidatos. Dos 9.189 inscritos, 2.044 candidatos não compareceram, ou seja 22,24%, percentual ligeiramente maior em comparação à edição de 2023, que foi de 20,75%.

De acordo com a coordenadora da CVU, Márcia Brito, a aplicação da prova transcorreu normalmente. “Nós não tivemos nenhuma intercorrência. O atendimento a todos os candidatos ocorreu da melhor forma possível e o número de ausentes foi baixo, pois esperávamos um número maior.”

Segundo a CVU, mesmo diante desses desafios, o Vestibular de Verão 2024 alcançou um marco importante: um aumento de 4,45% no número de inscritos em relação ao ano anterior (8.787), com 392 candidatos a mais. Esse crescimento reflete a atratividade da UEM, que segue como referência no ensino superior público brasileiro, destacando-se pela qualidade acadêmica, com cursos amplamente procurados, infraestrutura consolidada e um corpo docente renomado.

As provas e os gabaritos provisórios já foram disponibilizados e podem ser consultados no site da CVU. Já o resultado final do Vestibular de Verão 2024 será publicado em 31 de janeiro de 2025, juntamente com o resultado do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2024.

A UEM mobilizou cerca de 1.500 fiscais e coordenadores para a aplicação da prova em 218 locais. Além de Maringá, as provas foram aplicadas em outras dez cidades paranaenses: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.

Em cinco horas de avaliação, os vestibulandos responderam a 50 questões objetivas de conhecimentos gerais, no estilo somatória, além de uma redação, cujo tema foi “Por que razão fazemos a guerra?”.

Exceto pelas questões de língua estrangeira – inglês, francês ou espanhol, conforme opção do candidato -, a prova foi a mesma para todos os estudantes. Isso porque, em 2023, a CVU eliminou a prova de conhecimentos específicos, permitindo que cada candidato se inscrevesse em até três cursos, mesmo de áreas distintas.

Mais informações sobre o Vestibular podem ser encontradas no Manual do Candidato e no edital de abertura do concurso, disponíveis no site CVU ou no aplicativo Vestibular UEM, disponível no Google Play e App Store. Mais informações pelos telefones (44) 3011-5700 e 3011-4450 ou vestibular@uem.br.