Julgamento

O ministro Dias Toffoli formou a maioria para manter a liminar do ministro Gilmar Mendes, na sessão virtual do Supremo Tribunal Federal. O prazo para o fim da sessão é amanhã, 11, e ainda faltam os votos dos ministros André Mendonça e Nunes Marques.

Com a formação da maioria, Mário Hossokawa (PP) permanece afastado da presidência da Câmara Municipal de Maringá, prevalecendo por enquanto a liminar. Agora, será julgado o mérito da questão, pelo pleno do STF. Ao contrário do que um ou outro fica falando, o caso não terminou. A decisão do ministro Flavio Dino, em caso semelhante, mostra que o resultado final pode decepcionar quem torce contra Hossokawa. (inf Angelo Rigon)