Jovem de 21 anos sofre acidente grave em Maringá

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 11, no cruzamento das Avenidas Dona Sophia Rasgulaeff com Jinroku Kubota, no bairro Bom Jardim. O jovem Pedro Vinicius Gimenes, de 21 anos, sofreu fratura exposta após se envolver em uma colisão com um Toyota Corolla.

O site apurou que o condutor do carro invadiu a preferencial causando a batida. Socorristas do Samu rapidamente deslocaram ao local e prestaram atendimento ao jovem. Após ser avaliado pelo médico, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Santa Casa para um procedimento cirúrgico. (inf André Almenara)