Incêndio em hotel de Maringá

Um incêndio na madrugada desta sexta-feira, 10, deixou pessoas feridas em um hotel localizado na Avenida Colombo, em Maringá. Uma das vítimas precisou ser entubada pela equipe médica do Samu.

O incêndio mobilizou diversos caminhões ABTR do Corpo de Bombeiros no Hotel Thomasi. Foi constatado que o incêndio estava no terceiro andar. De acordo com funcionários do hotel, alguém relatou que o fogo começou no quarto às 3h10.

A causa do incêndio foi com um celular que estaria sendo carregado. Devido à intensidade das chamas, vários hóspedes inalaram fumaça.

Marcelo Inácio da Silva, de 54 anos, precisou ser entubado pelo médico do Samu. A vítima teve queimaduras nas vias aéreas após inalar fumaça aquecida.Outras sete vítimas foram socorridas.

O Hotel Thomasi informou que os sistemas de segurança e combate ao fogo funcionaram de maneira adequada e o foco do incêndio ficou isolado no quarto onde teve início. A direção do hotel informa ainda que o estabelecimento segue funcionando normalmente. (inf André Almenara)