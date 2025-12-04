Quando as falas da vereadora Giselli Bianchini (PP) não são com erros gritantes de português, eles caminham para certos absurdos como o de hoje, 4, durante a sessão na câmara de vereadores de Maringá.

Ao solidarizar-se com os atuais generais presos pela trama golpista, a vereadora que votou contra o aumento de 23 cargos de assessores para os vereadores e na semana passada contratou mais um, soltou sem ter vivido a época da ditadura militar e nem ter conhecimento desse período sombrio do país; “Generais que fizeram um ótimo trabalho em 64”.