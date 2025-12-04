Política

“Generais que fizeram um ótimo trabalho em 64”

giselli bianchini "Generais que fizeram um ótimo trabalho em 64"

Quando as falas da vereadora Giselli Bianchini (PP) não são com erros gritantes de português, eles caminham para certos absurdos como o de hoje, 4, durante a sessão na câmara de vereadores de Maringá.
Ao solidarizar-se com os atuais generais presos pela trama golpista, a vereadora que votou contra o aumento de 23 cargos de assessores para os vereadores e na semana passada contratou mais um, soltou sem ter vivido a época da ditadura militar e nem ter conhecimento desse período sombrio do país; “Generais que fizeram um ótimo trabalho em 64”.

