Fiscalização de abrigo para crianças será da Comissão de Direitos Humanos

Na tarde desta terça-feira ,3, a Comissão Extraordinária Permanente de Direitos Humanos, Cidadania e Minorias da Câmara de Maringá realizou uma reunião importante para deliberar sobre sua atuação frente às denúncias envolvendo o abrigo municipal destinado a crianças e adolescentes.

O encontro ocorreu na Sala da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias, conforme convocação oficial assinada pela presidente da comissão, vereadora Professora Ana Lúcia.

A reunião resultou em uma deliberação importante: a comissão realizará uma “fiscalização in loco” nos abrigos municipais, com o objetivo de apurar possíveis violações de direitos humanos, tanto contra as crianças e adolescentes acolhidos, quanto contra os servidores que atuam nessas unidades.

A visita será realizada em breve e não será divulgada, a fim de garantir a eficácia da fiscalização e evitar qualquer interferência no processo de apuração.

Participaram da reunião a presidente da comissão, vereadora Professora Ana Lúcia, além dos vereadores Italo Maroneze, Lemuel do Salvando Vidas e Guilherme Machado.

A vereadora Professora Ana Lúcia destacou a importância da ação: “Temos um compromisso com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, bem como com o respeito aos servidores que atuam nessas instituições. A fiscalização será fundamental para entendermos a realidade e, se for o caso, propor soluções concretas”.

A comissão reforçou que, após a fiscalização, será elaborado um relatório oficial, com eventuais encaminhamentos para a administração municipal e demais órgãos competentes.

A atuação da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos reforça o papel fiscalizador da Câmara de Maringá, especialmente em temas sensíveis e de grande impacto social, como a proteção da infância e juventude.