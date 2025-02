Ex vereadora retorna ao cargo na prefeitura

A ex-vereadora Edith Dias de Carvalho voltou a ser nomeada diretora do Gabinete do Vice-Prefeito, símbolo DAS1, depois de ficar afastada por decisão judicial de primeira instância, Houve recurso junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, que suspendeu a deliberação do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá.

O decreto, com data de quarta-feira e publicada ontem, registra que a nomeação se dá “diante do contido nos Autos nº 0010649-32.2025.8.16.0000”. Entre os dois decretos ela ficou dois dias sem atuar na administração municipal. A nomeação ocorreu no mesmo dia da decisão do desembargador Lincoln Calixto, da 4ª Câmara Cível do TJPR, deferiu a suspensão.