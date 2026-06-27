Encontro com deputada federal Rosangela Moro destaca saúde, inclusão e políticas públicas

Evento promovido pela presidente do PL Mulher Maringá e vice-prefeita Sandra Jacovós reuniu mulheres para um encontro de diálogo, troca de experiências e debate sobre temas voltados ao cuidado das pessoas.

Na última sexta-feira, 26, mulheres de Maringá e região participaram de um encontro com a deputada federal Rosangela Moro.



Durante o evento, Rosangela Moro compartilhou sua trajetória na vida pública, falou sobre os desafios da atuação política e apresentou iniciativas voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

Entre os assuntos abordados estiveram o cuidado com pessoas que convivem com doenças raras e autoimunes, a atenção à população idosa e a ampliação do acesso a tratamentos de qualidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A deputada também destacou a importância de políticas públicas que coloquem as pessoas no centro das decisões, promovendo inclusão, respeito e mais oportunidades para quem mais precisa.

O encontro reuniu lideranças femininas e integrantes do PL Mulher, reforçando a importância da participação das mulheres na discussão de temas ligados à saúde, à inclusão e ao desenvolvimento de políticas públicas.