Edifício Maria Tereza é desinterditado após parecer favorável à reocupação

O Edifício Maria Tereza, localizado na avenida Getúlio Vargas, 35, foi desinterditado após um parecer técnico favorável à estabilidade estrutural do imóvel, apresentado pela síndica do prédio, no dia 5 de março. O parecer foi elaborado pela empresa Engracon Engenharia de Estruturas, sob a responsabilidade do engenheiro Rafael Alves de Souza, que apontou a adequação da estrutura para reocupação imediata, com a condição de que as avaliações e eventuais melhorias continuem a ser realizadas.

O documento afirma que, apesar da reocupação ser liberada, ainda serão necessárias futuras avaliações e implementações de melhorias no sistema estrutural do edifício. “Somos favoráveis à reocupação imediata da edificação, concomitantemente à continuidade das avaliações e posteriores recomendações de eventuais melhorias no sistema estrutural“, declarou o engenheiro responsável.

Com base nesse parecer, e considerando a responsabilidade civil e criminal pelas informações prestadas, o imóvel foi desinterditado, permitindo que os moradores retornem ao local.

A síndica foi intimada a apresentar, em até 48 horas, um cronograma detalhado dos projetos e serviços que ainda precisarão ser executados, conforme as recomendações do parecer. Além disso, um termo de compromisso com a execução das melhorias deverá ser assinado pelo responsável técnico pelo edifício. (inf Hoje Maringá)