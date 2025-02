Deputados Giacobo e Delegado Jacovós anunciam 6 milhões de reais para Maringá

O município de Maringá vai receber a quantia de 6 milhões de reais em emendas parlamentares frutos de uma parceria entre o deputado federal Fernando Giacobo e o deputado estadual Delegado Jacovós, ambos do Partido Liberal (PL).

O anúncio foi feito na última sexta-feira, 21, em uma reunião no escritório político do Jacovós e estavam presentes, a vice-prefeita, Sandra Jacovós, os vereadores Geremias, Guilherme Machado, o secretário de Segurança Pública, Delegado Luiz Alves e o secretário de Assistência Social, Leandro Bravin.

“Recebemos as demandas através do nosso grupo do PL, e da Sandra, que também está aqui como representante do prefeito Silvio Barros, além de ser vice-prefeita é presidente do PL Mulher de Maringá. Já neste ano, as secretarias de Segurança e de Assistência Social, vão receber o valor de 1,5 milhão, cada uma“, afirmou Jacovós.

Segundo o deputado Giacobo, é uma honra auxiliar e representar, em parceria com Jacovós, a cidade de Maringá, “estamos a serviço do povo e o pedido das pessoas é uma ordem. Temos um grande time em Maringá e estamos à disposição para servir“, finalizou.