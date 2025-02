Deputado é alvo do Gaeco

Equipes do Gaeco, do Ministério Público do Paraná, foram à Assembleia Legislativa nesta terça-feira cumprir mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado estadual Samuel Dantas (SD). A informação é do Blog Politicamente.

A investigação é da Subprocuradoria-Geral do MP e o Gaeco estaria prestando apoio no cumprimento da ordem judicial — no âmbito da operação Janus. Ainda de acordo com a fonte, outros mandados estão sendo cumpridos fora do prédio da Assembleia.

Em nota, o MP afirmou que são 23 mandados de busca e apreensão, todas exaradas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, e que o deputado é investigado pela suposta prática dos crimes de concussão e peculato.