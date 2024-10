Definida a equipe de transição da prefeitura de Maringá

O prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros (( (Progressistas), enviou ofício ao atual prefeito, Ulisses Maia (PSD), nesta manhã, designando nomes para compor a equipe de transição de governo. Ao todo, 12 pessoas devem integrar o grupo de trabalho indicado pelo progressista, incluindo a vice-prefeita eleita, Sandra Jacovós (PL), e o deputado estadual Soldado Adriano José (Progressistas). O coronel Marcelo Américo Vieira Pessôa será o coordenador das atividades. A composição da equipe é vista, politicamente, como uma prévia da próxima equipe de secretários.

O documento também solicita a Ulisses Maia que a primeira reunião entre todos os membros, do atual e do próximo governo, aconteça na terça-feira, 22. De acordo com Silvio Barros II, o objetivo do encontro é “estabelecer um cronograma de trabalho e definir os procedimentos para a troca de informações”.

Se for confirmada pelo atual prefeito, a reunião deve ocorrer às 15h, no Paço Municipal.

MEMBROS – Confira os nomes dos 12 membros designados pelo prefeito eleito, Silvio Barros, para compor a equipe de transição de governo:

Sandra Regina Jacovós, vice-prefeita eleita; coronel Marcelo Américo Vieira Pessôa, coordenador da equipe; Adriano José da Silva, deputado estadual; Adilson Castilho Casitas; Antonio Carlos Figueiredo Nardi; Edson Paliari; Jean Carlos Marques Silva; Leandro Henrique de Oliveira Bravin; Luiz Fernando Martins Camargo; Marcia Santin; Roberto Orlandini; e Roderlei Mazurek.