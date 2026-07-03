Política

Deca Silvestre reforça parceria da Casa Civil com municípios da Amusep

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O coordenador da Casa Civil, Deca Silvestre, participou nesta sexta-feira (3) da reunião da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep). O objetivo foi reiterar a disposição do Governo do Estado, sob liderança de Ratinho Jr., em apoiar o desenvolvimento regional.

Durante o encontro, Deca destacou o papel da Casa Civil como interlocutora estratégica para agilizar demandas e desburocratizar processos, garantindo que investimentos estaduais cheguem à população com eficiência.

Nosso compromisso é com o municipalismo prático. Como coordenador, asseguro que as cidades da Amusep tenham as portas abertas no governo. Trabalhamos para viabilizar projetos, alinhados à visão do governador de que o Paraná é forte quando os municípios estão bem estruturados“, afirmou Deca.

O coordenador reforçou que a proximidade com os prefeitos permite ao Estado atender às demandas reais das microrregiões. “Nosso foco é transformar projetos em realidade. Vamos trabalhar juntos para fortalecer cada vez mais nossa região“, concluiu.

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