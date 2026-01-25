Coronel da PM se sente com cara de palhaço após receber a cobrança do IPTU de Maringá

O advogado e coronel da reserva da Policia Militar do estado do Paraná, Carlos Henrique Cardozo, se pronunciou nas redes socias sobre o absurdo aumento do IPTU no município de Maringá.

“O aumento de quase 30% no IPTU extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade e desrespeita frontalmente os princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva.

Na prática, a sensação é clara: o cidadão paga a conta, enquanto a Administração age como se pudesse simplesmente “empurrar” o aumento, fazendo dos moradores verdadeiros palhaços de uma política fiscal desmedida.

Tributar é dever de justiça, não exercício de abuso”, afirmou Cardozo na postagem do seu Instagram neste sábado, 24. (assista o video)