O deputado estadual licenciado e secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Paulo Rogério do Carmo (União), recebeu para uma boa conversa política os jornalistas Agnaldo Vieira e Edivaldo Magro, com presença do vereador Luiz Neto (Agir), do presidente da AFMM, Marcelo Mazarão, e o diretor de eventos da associação, Ricardo Silva.