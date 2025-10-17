Contas aprovadas

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu parecer pela regularidade das contas da Prefeitura de Maringá referentes ao exercício financeiro de 2024, sob a gestão do ex-prefeito Ulisses Maia. Com a decisão, o mandato de oito anos (2017 a 2024) do ex-gestor foi finalizado com 100% de aprovação de contas pelo órgão fiscalizador.

A aprovação pelo TCE-PR é o mais alto indicativo de boa administração, atestando que a gestão do dinheiro público foi fiscalizada e considerada regular, sem ressalvas ou irregularidades. A Corte avalia a legalidade, legitimidade e economicidade dos gastos públicos. A Prestação de Contas é um dever constitucional de todos os que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos.

Além da consistência na gestão fiscal, Maringá alcançou, na gestão Ulisses Maia, o Selo Diamante de Transparência, nota máxima em eficiência de gestão e transparência.

“A Prestação de Contas é um dever constitucional e ter as contas de todos os oito anos de mandato aprovadas pelo TCE-PR nos enche de satisfação, mas, principalmente, de certeza de que cumprimos nosso dever com a população. Nos oito anos do mandato, trabalhamos constantemente com planejamento e monitoramento na gestão dos recursos públicos, visando eficiência e economicidade, mas sem deixar de atender as necessidades da população que mais precisa dos serviços públicos,” declarou o ex-prefeito Ulisses Maia.

O ex-secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, responsável direto pela gestão fiscal e financeira, ressaltou o rigor técnico da equipe. “O resultado alcançado, com a aprovação total das contas no período de 2017 a 2024, reflete o rigor técnico e a transparência que implementamos. A aprovação implica que a Prefeitura Municipal de Maringá cumpriu todos os requisitos da prestação de contas, garantindo que cada centavo fosse utilizado com legalidade e legitimidade, em respeito aos cofres públicos e ao cidadão maringaense,” afirmou Chiqueto.

A sequência de oito anos ininterruptos de aprovações das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná consolida a gestão de Ulisses Maia com um legado de responsabilidade fiscal, eficiência e transparência no uso dos recursos públicos de Maringá. Conforme o rito legal, o Parecer emitido pelo TCE-PR sobre o exercício de 2024 foi encaminhado para análise da Câmara Municipal de Maringá, o que encerra definitivamente o ciclo de prestação de contas do mandato.