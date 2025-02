Conflito interno no Progressistas

A situação envolvendo o vereador Odair de Oliveira Lima, o Odair Fogueteiro, líder do prefeito na Câmara Municipal de Maringá, que segue na justiça comum, está criando uma outra, que pode resultar até em desfalque na equipe da administração Silvio Barros II.

É que, no caso de Odair Fogueteiro perder o mandato por conta do trânsito em julgado da ação civil pública por nepotismo, que condenou ex-vereadores com a suspensão dos direitos políticos, a vaga aberta seria ocupada pelo primeiro suplente, Onivaldo Barris – que por sua vez acompanha todo o processo, através de um advogado. Todos os citados acima são do PP.

A insatisfação do prefeito, ficando ao lado de Fogueteiro e o indicando para seu líder, seria também uma espécie de recado ao Ministério Público Estadual, autor da ação, e também a Barris, que hoje ocupa a Diretoria de Agricultura e Pecuária da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar. O burburinho na Câmara de Maringá é que o ex-vereador vai ter sua cabeça solicitada na próxima semana por conta de sua insistência em querer ver seu companheiro de partido fora da Casa do Povo.