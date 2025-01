Começou bem

A nomeação de Felipe Cardoso Tarifa Vido como diretor de Espaços Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de Maringá, deu pra trás e ele teria sido exonerado. No site da Prefeitura de Maringá ele consta como trabalhando, com nomeação desde o dia 7, embora só tenha divulgado o convite no dia 16. O fato de ter sido candidato a vereador pela Rede, no entanto, parece não ter sido o único motivo da exoneração do ex-presidente do Centro Acadêmico de Agronomia da UEM, que cuidou das redes sociais do candidato do PT, Humberto Henrique.

Existe a conversa de que ele teria caído porque um vereador foi lamentar-se com o secretário sobre uma briga do passado. Pelo choro, ficaria lá. Mas parece que o sarrafo é mais em cima: só foi exonerado após a visita de um figurão ao prefeito, ligado ao agro, ou melhor, a uma importante entidade rural, da qual Felipe seria inclusive garoto-propaganda. Defensor fervoroso da bandeira “Deus, Pátria, Família e Liberdade”, o empresário rural bolsonarista exigiu a exoneração, que teria sido atendida pelo prefeito e que será publicada na segunda-feira.

A Rede é um partido que vai de centro-esquerda à esquerda socialista, nunca extrema-direita como se divulgou em redes sociais. A se confirmar, esta não é a primeira exoneração que o prefeito do PP realiza: Márcio Manesco, do terminal urbano de passageiros, fica só até o final do mês a pedido dos vereadores, após a fracassada ação dos vereadores Cris Lauer (que o teria indicado) e Daniel Malvezzi contra os demais 21 colegas de Câmara. (inf Angelo Rigon)