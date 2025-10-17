Chefe do cofre da prefeitura é alvo de operação da Policia Federal por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro

A gestão municipal de Maringá enfrenta uma nova crise política e institucional após a deflagração da segunda fase da Operação Mafiusi, conduzida pela Polícia Federal, que teve como um dos alvos o secretário da Fazenda do município, Carlos Augusto Ferreira, no início da manhã dessa quinta-feira, 16. A operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas, com uso de empresas de fachada, contratos públicos suspeitos e movimentações financeiras ilegais.

Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens ligados ao secretário, incluindo veículos de luxo e valores em contas bancárias.

Diante da repercussão, Carlos Augusto Ferreira solicitou afastamento temporário do cargo para acompanhar as investigações e apresentar sua defesa. A Prefeitura de Maringá anunciou o substituto temporário, Alessandro Barbosa que ocupava a superintendência da secretaria.

O episódio se soma a uma série de críticas à administração do prefeito Silvio Barros, que reassumiu o cargo em 2025. Nos primeiros meses do ano, a gestão tem sido alvo de questionamentos sobre atrasos em obras públicas, falhas em licitações, problemas de mobilidade urbana e falta de transparência em processos administrativos.

O impacto político do caso deve repercutir fortemente na condução da atual gestão municipal, que em situação anterior, um suposto caso de assédio envolvendo um cargo comissionado, o prefeito Silvio Barros que estava em viagem internacional exonerou imediatamente o servidor, o que não ocorreu no caso envolvendo o secretário da fazenda, que oficialmente pediu licença do cargo e que foi aceito por Barros.

Ministério Público

Esta não é a primeira polêmica da terceira gestão do prefeito Silvio Barros, em 10 meses a frente da prefeitura, o chefe do executivo municipal sofreu uma ação civil pública do Ministério Público acatada pelo Tribunal de Justiça por um vídeo com conteúdo onde se propagava desinformação acerca da ausência de responsabilização, ignorando disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, e suposta motivação política do ato, incitando a opinião pública de forma irresponsável e ilegal, o tal vídeo das algemas.

Educação

Pais de alunos que passavam a noite na frente de escolas para garantirem vagas aos filhos na rede municipal, atrasos e em alguns casos a não entrega dos kits escolares, como material didático e uniformes culminaram na saída no mês de julho do então secretário de educação, Fernando Brambilla.

Trânsito

Nesta semana, uma cratera se abriu na avenida São Paulo, centro da cidade, levantando a questão sobre o sistema de escoamento de água e como está o subterrâneo da área central, justamente próximo ao túnel da linha férrea. Com a situação caótica que se tornou o tráfego em toda aquela área.

IPTU

Para piorar, no final do mês de setembro, novamente volta a berlinda o nome do secretário da fazenda, Carlos Augusto, que junto com o prefeito propuseram ao legislativo um aumento superior de 30% sobre o IPTU, onerando ainda mais os contribuintes maringaenses para 2026.

Residencial Tuiuti

Impasse com os moradores da região do Residencial Tuiuti que não querem a instalação do Centro de Ressocialização para adolescentes no bairro.

Fim do programa TEA

Programa de atividades esportivas no Centro Esportivo do Jardim Alvorada desenvolvido para atendimento a crianças com espectro autista.

Coleta de lixo

Atrasos e falta de coleta de lixo em diversos bairros da cidade foram temas de reportagens de emissoras de tv e rádio, situação atual aparenta estar resolvida.

Almoxarifado Central

Em agosto um video circulou pelas redes sociais mostrando um gambá comendo em cima de caixas de alimentos biscoitos que seriam distribuídos para a rede escolar. Logo após o local foi dedetizado.

Virada Cultural

Local escolhido pela administração da Virada Cultural não foi bem recebida principalmente pelos setores representativos culturais do município, reuniões com representantes e comissão da Virada Cultural 2025 prorrogaram a data do evento e a transferência do local.

Prova Rústica

Atletas da tradicional Prova Rústica Tiradentes, realizada em abril, receberam medalhas de participação improvisadas com adesivos, além da inscrição da prova que era gratuita, neste ano passou a ser cobrada

Por fim, a sociedade civil, entidades representativas e lideranças políticas da região aguardam os desdobramentos das investigações e cobram posicionamento mais efetivos da Prefeitura sobre os critérios de nomeação e fiscalização de cargos estratégicos da administração.