Casal e uma criança da cidade de Mandaguari morrem em acidente na rodovia

A tragédia aconteceu no final da noite desta quinta-feira, 12, na rodovia PR-897 em Marialva. A colisão envolveu um automóvel GM Astra e uma Van. A batida entre os dois veículos resultou na morte de dois adultos e uma criança.

Testemunhas relataram que o motorista do Astra seguia na pista sentido Mandaguari em altíssima velocidade. O condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e em seguida bateu contra a Van que seguia sentido Maringá. Com o impacto, a Van chegou a tombar na pista. Os ocupantes do automóvel morreram na hora.

O motor do carro foi arremessado a vários metros de distância. O único sobrevivente do acidente foi o senhor Alberto Bratifisch, de 64 anos, que dirigia a Van. O motorista ficou preso entre as ferragens do veículo.



O Corpo de Bombeiros precisou cortar boa parte da lataria do veículo para retirar o condutor. A vítima apresentava ferimentos pelo corpo. A Polícia Rodoviária Estadual informou que as vítimas fatais eram moradoras de Mandaguari.

Os corpos foram retirados das ferragens e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Maringá. Uma perícia foi realizada no local pela Polícia Científica. Autoridades policiais deverão requisitar imagens de câmeras para poder confirmar uma informação de um suposto racha. (inf André Almenara)