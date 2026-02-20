Esporte

Calor insuportável no ginásio Chico Neto

Secretário de Esportes justifica que licitação está em andamento

Foto de redação redação20/02/2026
(foto Claudia Bochi)

O Ginásio Chico Neto virou uma sauna durante jogo da Superliga Feminina.
O jogo entre Maringá Vôlei e o Minas, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 19, no Ginásio de Esportes Chico Neto, foi ainda em ambiente desconfortável, com muito calor. O local não tem ar-condicionado e há muitas reclamações.

Já se ouvia no ano passado que haveria dinheiro para investir na instalação do ar-condicionado, e a ideia era cobrar dos times o gasto com o equipamento. Passado mais de um ano, a “sauna” continua, com um ingrediente: o deputado estadual Dr. Leônidas, de Paranavaí, já havia se colocado à disposição para viabilizar recursos e sanar o problema.

Nos bastidores, circula que o ar-condicionado será colocado no próximo inverno. A Secretaria de Esportes e Lazer, comandada pelo vereador licenciado Paulo Biazon (União), é apontada como a que mais recebe reclamações – tanto do público quanto das associações esportivas. (inf Angelo Rigon)

