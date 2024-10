Antes e depois

por Angelo Rigon:

O vereador eleito Lemuel Rodrigues (PDT) postou em rede social foto ao lado da vice-prefeita eleita Sandra Jacovós (PL), a quem chamou de “querida”. Tempos atrás ele fez um vídeo criticando duramente as propostas da dupla Silvio-Sandra para a área animal.

Também dias atrás, na conveniência de um posto que revende combustível, ele foi cumprimentar a vereadora eleita Cris Lauer (Partido Novo), que lembrou um xingamento que ele teria feito a ela numa rede social, há 4 anos. “Ele gosta de mudar de ideia”, disse uma pessoa que ele também tratou de uma forma diferente há algumas semanas.

A questão, do ponto de vista político, parece ser a afinidade do PDT maringaense com a situação.