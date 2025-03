Andrew60 no Revival 2025

O Andrew 60 é um projeto Italiano de Dance Music que fez muito sucesso na década de 90. O vocalista Andrea Alberghi embalou as pistas de dança com suas regravações de músicas antigas, em especial da década de 60. Sem dúvida alguma, de todas as suas regravações, a de maior sucesso foi (e ainda é) “Oh Carol”, além de outros hits como, “Time of my life”, “Do you wanna dance”, “You got it”, “Catarina”. Após 30 anos ele retorna ao Brasil para uma turnê.

No evento Revival, já em sua 5ª edição, contará com apresentações dos djs Kica de Curitiba, e de Agnaldo Vieira, que foi dj residente das famosas casas noturnas nos anos 80 e 90, Kalahari Maringá e Calèche de Mandaguaçu.

O show acontecerá no dia 26 de abril no salão social da AFMM, a partir das 21 horas. Os ingressos e mesas podem ser adquiridos pelo site Ingresso Nacional, também em pontos de venda, AFMM, Ótica Comercial e com promoter.